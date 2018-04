Geiwi-Turm 2 für die Universität Innsbruck

Die „Alte Chemie“ der Universität Innsbruck wurde abgerissen. An dem Standort am Innrain entsteht ab 2020 ein Neubau für Forschung und Lehre. 81,4 Millionen € werden investiert. Das Siegerprojekt ist gekürt. Herzstück ist ein mehr als 40 Meter hoher Turm, in dem vor allem geisteswissenschaftliche Fächer und Büros Platz finden werden.