Kärntner SPÖ-Obmann Kaiser als Landeschef angelobt

Aus seiner Liebe zum Süden machte der Bundespräsident zu Beginn der Angelobung in der Hofburg keinen Hehl: „Kärnten zählt ja zu meinen am häufigsten besuchten Bundesländern - ach ja, eigentlich das am häufigsten besuchte.“ Positiv strich Van der Bellen vor allem die Zweisprachigkeit in Kärnten heraus.