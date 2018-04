Leverkusen gegen Bayern als echter „Leckerbissen“

Zwei Mannschaften würden aufeinandertreffen, die einen „sehr gepflegten und attraktiven“ Fußball spielen, sagte Heynckes am Montag vor dem Duell mit seinem früheren Verein. Der 72-Jährige bewertet die Vorschlussrunde zwar als „sehr schwierige Aufgabe“, der unbedingte Wille zum Einzug ins Finale sei aber natürlich vorhanden. „Für den gesamten Verein, die Spieler, den Staff, ist es etwas Besonderes, am Pokalendspiel in Berlin teilzunehmen“, betonte Heynckes. „Jeder wünscht sich, dass man da wieder hinkommt. Nur ist noch ein Hindernis zu überwinden.“