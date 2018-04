Julia Kührer hatte Crystal Meth im Blut

Mittlerweile steht es unzweifelhaft fest: Julia Kührer, die verschwundene und dann in einem Erdkeller in Niederösterreich tot gefundene Schülerin, hatte Crystal Meth im Körper. War ihr Tod ein gewaltsamer und Michael Kollitsch ihr Mörder? Oder handelte es sich um einen Drogenunfall? Im neuen Gutachten, das Anwalt Wolfgang Blaschitz dem Korneuburger Gericht übermittelte, ist von „naturwissenschaftlichen Scheinerkenntnissen“, die Geschworene wie Gutachter gleichermaßen getäuscht hätten, die Rede. So geht es um die Abbaumenge der Droge im Zusammenhang mit Nikotin und Koffein - also Zigaretten und Kaffee. Auch Kollitschs DNA am Tatort sei in einem anderen Licht zu sehen.