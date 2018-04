Neue Lehrmethode soll eigene Meinung fördern

Wissen vermitteln, Sinne stärken

In der Schule wird den Kindern in erster Linie Wissen vermittelt. Referate werden vorbereitet, Texte auswendig gelernt, Vokabeln studiert. Am Ende wird alles anhand standardisierter Tests abgefragt. Kreatives Denken, kritisches Hinterfragen, ein gesundes Selbstbewusstsein und eine eigene Meinung bleiben dabei manchmal auf der Strecke. „An der Vermittlung von Wissen ist ja auch nichts Falsches“, schildert Angelika Jung, „allerdings ist es an der Zeit, dass auch die Sinne wieder geschärft werden.“