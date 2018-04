Russe Rublew Thiems Auftaktgegner in Monte Carlo

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem trifft am Dienstag in Monte Carlo in der zweiten Runde auf Andrej Rublew! Der 20-jährige Russe bezwang am Montag den Niederländer Robin Haase mit 7:6(7), 2:6, 7:5. Thiem und Rublew standen sich bereits vergangenes Jahr im Oktober beim Wiener Erste Bank Open gegenüber. Damals setzte sich der Niederösterreicher klar mit 6:3, 6:4 durch.