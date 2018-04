Neuer Windpark auf Stubalm

65 Millionen Euro, das ist eine ordentliche Stange Geld. Genau so viel will die Energie Steiermark in ein Mega-Bauvorhaben auf der Stubalpe investieren: Das bereits 2015 gestartete Projekt sieht die Errichtung von bis zu 20 Windrädern auf einer Seehöhe zwischen 1400 und 1700 Meter vor. Von der Politik kommt Applaus.