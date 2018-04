Rettung kam zu spät: 16-Jähriger in Auto erstickt

Ein Teenager wurde in der US-Stadt Cincinnati im Kofferraum seines Autos von einem Sitz eingeklemmt. Obwohl Kyle Plush noch den Notruf wählen konnte, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der Bursche wurde vom Rücksitz eingeklemmt, als er nach seiner Tennisausrüstung im Kofferraum greifen wollte. Als zwölf Minuten nach dem Notruf noch niemand da war, rief Plush erneut an. Die Notruf-Mitarbeiterin gab an, Computerprobleme hätten eine schnellere Reaktion verhindert. Plush wurde sechs Stunden später tot von seinem Vater gefunden. Die Notruf-Mitarbeiterin wurde suspendiert.