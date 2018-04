Studie der TU Wien: Digitalisierung kostet Jobs

Das Centre for Informatics and Society (CIS) der TU Wien hat für das Prognoseverfahren 32 Experten aus Europa, Asien und Nordamerika befragt. Es wollte wissen, welche Gesellschaftsbereiche in Zukunft von der digitalen Transformation betroffen sein werden, welche Auswirkungen sie auf die globalen Herausforderungen haben wird, welche Problemfelder sich dadurch auftun und welche Technologien die größte Rolle spielen. Digitale Transformation wurde dabei für die Studie definiert als „Veränderungsprozess der Gesellschaft, ausgelöst durch die Entwicklung digitaler Technologien, welche Informationen verbreiten, verarbeiten, teilen und übertragen“, wie Studienautor Florian Cech erklärte.