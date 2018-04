Gymnastin Nicol Ruprecht: Mit 25 schon eine „Oma“

„Was, du bist in deinem Alter auch noch immer dabei?“

Für die nach sechs langen Monaten mit schwierigen Bedingungen im Dusika-Stadion in der Südstadt endlich eine sportliche Heimat gefunden wurde. „Zwar ohne Teppich - aber den bauen wir uns gerne selber auf und ab“, sagt die 25-Jährige. Die damit in ihrer Sportart, in der auch 15-Jährige starten, schon als echte Oma gilt. „Egal, wo ich hinkomme, immer fragt jemand: ‘Was, du bist in deinem Alter auch noch immer dabei?“, nimmt es Ruprecht locker. Derzeit hat sie mit Hüftschmerzen zu kämpfen, nächstes Highlight ist die EM im Juni. Wo es die Oma allen noch einmal zeigen will.