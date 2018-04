Fit in Wien: Die coolsten Laufstrecken der Stadt

Um mit den Marathon-Profis mithalten zu können, die die Strecke durch halb Wien in etwa zwei Stunden und zehn Minuten laufen, muss man ordentlich trainieren. Das kann man in Wien ganz gut und rennt dabei noch herrliche Strecken ab, bei denen man auch das einzigartige Panorama genießen kann. Dafür nimmt man den eventuellen Muskelkater am nächsten Tag auch lieber in Kauf.