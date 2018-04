Große Erfolge in der Krebs-Behandlung

Bei vielen Karzinomarten sind die Überlebenschancen inzwischen sehr hoch, z. B. bei Schilddrüsen-, Hoden-, Prostata-, Brust- und Hautkrebs, wie Univ.-Prof. Dr. Leopold Öhler, Vorstand der 1. Abteilung für Innere Medizin/Onkologie St. Josef Krankenhaus und Onkologie Barmherzige Schwestern Krankenhaus in Wien auf einer Pressekonferenz betonte. Damit liegt Österreich im europäischen Vergleich im absoluten Spitzenfeld an vierter Stelle. „Wir verdanken diesen Trend der modernen Diagnose und den Fortschritten in der Früherkennung, der guten Versorgung durch klinische Forschung, Verbesserung der onkologischen Chirurgie und Strahlentherapie. Nicht zuletzt auch der weltweiten Vernetzung der Grundlagen- sowie klinischen Forschung, den Innovationen der Pharmaindustrie und dem frühen Zugang zu neuen Medikamenten.“