Ungebetener Hochzeitsgast randalierte vor Lokal

Der „Wedding Crasher“ war kurz nach 20 Uhr von der Hochzeitsgesellschaft in der Triester Straße vor die Tür gesetzt worden. Daraufhin brach er vor dem Lokal an einem abgestellten Fahrzeug einen Spiegel ab und beschädigte die Windschutzscheibe, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Ein 25-Jähriger aus der Gruppe der Festgäste wollte dazwischengehen und wurde daraufhin von dem Mann attackiert. Er trug Kratzer am Hals davon.