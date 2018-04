Touristen-Nepp: Wasser direkt aus dem Canal Grande

Ein Geschäft in der Nähe des Markusplatzes von Venedig hat einen Weg entdeckt, um Touristen in der ohnehin sündteuren Lagunenstadt in Italien noch mehr Geld aus den Taschen zu ziehen: Wer will, kann sich dort für stolze zwölf Euro pro Deziliter (!) „Acqua di Venezia“ kaufen. Das desinfizierte Wasser stammt direkt aus dem stark verschmutzten Canal Grande ...