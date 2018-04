Mann rammte Lebensgefährtin Messer in den Nacken

Das Paar in Margareten war in einer Wohnung in der Siebenbrunnenfeldgasse über „Meinungsverschiedenheiten“, so Polizeisprecher Daniel Fürst, in Streit geraten. Die Polizei wurde kurz nach 13 Uhr alarmiert, die eigentroffenen Beamten fanden die 36-Jährige mit einer Messerwunde im Nackenbereich vor. Die Berufsrettung Wien versorgte die Frau an Ort und Stelle, ehe sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.