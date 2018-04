Läufer kollabiert und liegt minutenlang auf Straße

Bei Temperaturen um 30 Grad brach Hawinks so kurz vor dem Ziel zusammen und prallte mit dem Kopf gegen die Streckenbegrenzung. Er versuchte aufzustehen, hatte aber keine Kraft mehr in den Beinen. Knapp drei Minuten lag er auf der Straße bis endlich medizinische Hilfe eintraf. Michael Shelley überholte den am Boden liegenden Schotten und gewann den Marathon.