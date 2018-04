Ricciardo: „Ich gewinne immer die irrsten Rennen“

Red Bull Racing ist endgültig zurück auf der Siegerstraße! Daniel Ricciardo feierte in Schanghai seinen sechsten Sieg, entwickelte sich von „Zero to Hero“ und jubelte: „Wahnsinn, was für eine Geschichte. Vor 24 Stunden dachte ich noch, ich kann mich nach dem Turboschaden gar nicht qualifizieren. Jetzt stehe ich hier als Sieger auf dem Podium! So ein großartiger Tag macht viele, viele schlechte wieder wett.“