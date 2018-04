Wien: Auto nach Alko-Unfall in Flammen aufgegangen

In einen die Nacht hell erleuchtenden Feuerball hat sich das Auto eines Alko-Lenkers in Wien-Fünfhaus verwandelt. Der betrunkene 29-Jährige - er war mit exakt 2,554 Promille im Blut unterwegs - war in ein haltendes Uber-Taxi geprallt. Dieses krachte dadurch in einen davor stehenden Jaguar.