Smarter Frühjahrsputz mit Roboter und Akkusauger

iRobot Roomba 980

Der Saugroboter scannt mit seiner Kamera die Wohnung und fertigt eine Karte seines Einsatzgebietes an, überdies kann er per App ferngesteuert werden. Der Roomba 980 saugt mit einer Akkuladung bis zu zwei Stunden lang. Sein Aktionsbereich kann mit virtuellen Wänden beschränkt werden, bei einer maximalen Saugfläche von 185 Quadratmetern dürfte das in den meisten Wohnungen aber gar nicht notwendig sein. Für Teppiche gibt es einen Turbo-Modus.