In Hotel: Frauen baden in Wanne voll Wein

„Wer gezielt nach Vinotherapie in Österreichs Hotels sucht, wird dabei auch fündig. Die Spas der Top-Betriebe und Vorzeigeunternehmen bieten hier einiges an. Das fängt bei Packungen und Cremen an, geht über Tresterbäder bis hin zu Behandlungen mit Traubenkernen. Upcycling at its best, wenn man so will“, erzählt Michaela Reitterer, die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung auf Nachfrage von City4U. In reinem Wein zu baden, ist in Wiener Hotels allerdings noch kein Trend, wie auch das Palais Coburg bestätigt. „Ein Angebot in Wein zu baden, gibt es bei uns nicht und wird es auch nicht geben. Unser Wein ist definitiv nur für die ‘innere Anwendung‘ in den Restaurants“, heißt es auf Nachfrage von City4U.