Carmen Geiss: Morddrohung von Minderjährigem

„Würde dich dafür abstechen“

Damit war aber noch nicht Schluss: Am Sonntag veröffentliche Geiss dann einige der schlimmsten Drohungen gegen sie und zeigte dabei auch Fotos der kindlichen Hassposter. Einer hatte unter anderem geschrieben: „Du bist voll eine Hurentochter, das was du zu Farid Bang gesagt hast, wirst du noch heimzahlen, du abgefuckte Hure alter, wenn ich dich sehen würde, würde ich dich dafür abstechen, du kleine Fotze.“ Dass es sich bei den Postern um Kinder handelt, macht Geiss besorgt. Sie schreibt: „Ein Beispiel von einem jungen Mann, dem die Rapper-Musik nicht gut tut! Den die Musik aggressiv macht.“ Die Staatsanwaltschaft werde Klage erheben. „Man kann sich auch im Internet nicht alles erlauben. Es ist schon schlimm, dass man in der heutigen Zeit damit rechnen muss, bei öffentlichen Auftritten attackiert zu werden.“