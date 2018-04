Fegerl mit Düsseldorf auch im Bundesliga-Endspiel

Der Niederösterreicher Stefan Fegerl ist mit Borussia Düsseldorf nach dem Einzug ins Champions-League-Finale auch ins Endspiel der deutschen Bundesliga eingezogen. Der Titelverteidiger besiegte am Sonntag Saarbrücken mit 3:2 und stellte damit in der „best of three“-Halbfinalserie auf 2:0. Österreichs Nationalspieler Fegerl verlor sein Match gegen Tiago Apolonia 1:3 (-11,-6,1,-9).