Daten für die Forschung: Was nun genau geplant ist

Wirtschaft und Unis fordern Erleichterungen

Dass diese restriktive Regelung auch in das neue Datenschutzgesetz übernommen wurde, das am 25. Mai gemeinsam mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft tritt, wurde im Vorjahr von Wirtschaft und Universitäten scharf kritisiert. Sie forderten deutliche Erleichterungen, die ihnen die Regierung mit dem neuen Forschungsorganisationsgesetz nun gewähren möchte. Strittig ist allerdings, ob auch die Möglichkeit des Zugriffes auf ELGA-Daten bestehen soll. Hier fordert FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein eine Ausnahme.