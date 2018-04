Zahngold-Diebin wurde von der Polizei gefasst

Gold in Kroatien verkauft

Nicht zuletzt aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei nun die 27-jährige Kroatin ausforschen und festnehmen. Die Beschuldigte ist zu den ihr zur Last gelegten Taten voll geständig. Sie gab an, das Zahngold in Kroatien verkauft und aus Geldnot gehandelt zu haben. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere ähnliche Fälle gab und bittet diesbezüglich um Hinweise an das Landeskriminalamt oder an jede andere Polizeidienststelle.