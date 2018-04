Polizei auf Urlaub

Sie zeigen zwei Polizistenpärchen (Tamara Semzov und Raphael Muff sowie Beatrix Brunschko und Clemens Maria Riegler), die Ferien in einem Ressort in Thailand machen. Ebenfalls mit von der Partie sind der Postenkommandant (großartig Lorenz Kabas) und Gabriela Hiti als Geist seiner Frau. Dazu kommt noch Jacob Banigan als weiser Hotelchef. Erstaunlich dabei ist, mit wie wenig Mitteln Ausstatterin Johanna Hierzegger hier Urlaubsfeeling erzeugen kann. Ihren Beruf vergessen die Urlauber aber keine Sekunde (was eine Menge Situationskomik beinhaltet), schon gar nicht, weil sie ein dramatisches Ereignis zu verarbeiten haben.