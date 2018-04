Einbrecher lassen sich bei ihren Coups „viel Zeit“

In der gleichen Nacht suchten die Täter noch ein Kaffeehaus und eine Schule heim. Als sie in einen Supermarkt einsteigen wollten, dürften sie gestört worden sein. Die Unbekannten konnten mit Geld und literweise Schnaps entkommen. Ermittler der Polizei konnten zwar einige Spuren sichern, die Einbrecher fassen konnten sie aber bisher nicht. Bleibt abzuwarten, wie viel Zeit den Kriminellen noch in Freiheit bleibt.