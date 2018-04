Rihanna: Dieses Outfit geht ja gar nicht!

Bei diesem Outfit hat Rihanna ganz schön danebengegriffen! Während die anderen Promis am kalifornischen Coachella-Festivals in sexy Outfits Party machen, irritiert die Sängerin mit ihrem ziemlich schrägen Outfit ihre Fans. Da half es nicht mal was, dass RiRi unter dem durchsichtigen Stoff ihre Nippel hervorblitzen ließ.