Was tun bei Gewalt und Mobbing an Schulen?

Gewalt ist auch an unseren Schulen, in all ihren Abstufungen wie zum Beispiel Mobbing, häufig. Nur 35,5 Prozent von fast 6500 in Oberösterreich befragten 14- bis 18-Jährigen geben an, in ihrer Schullaufbahn noch keine Gewalt miterlebt zu haben, wir haben darüber berichtet. Christine Winkler-Kirchberger kann die Ergebnisse der Umfrage als Kinder- und Jugendanwältin des Landes Oberösterreich gut nachvollziehen.