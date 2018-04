Spezielle Kollektionen: Wiens nächste Top-Designer

Mit ihren Designs wenden sie sich „vor allem an junge, kreative, individuelle und selbstbewusste Frauen, die Spaß an Mode haben.“. Ihre Abschlusskollektion „Absence of gravity“ dreht sich um das Gefühl, nicht zu wissen wo man im Leben hin will und was man erreichen möchte. „Wir vergleichen es damit im tiefen Wasser zu treiben, und deswegen ließen wir uns von leuchtenden, bunten Tiefseetieren inspirieren. Also ist unsere Kollektion sehr tiefgründig, durchdacht und speziell, was sie auch ausmacht“, so die beiden 19-jährigen Wienerinnen selbstbewusst. Die beiden Jungdesignerinnen selbst wissen jedoch jetzt schon ganz genau was sie wollen: Berühmte Designerinnen werden. Ihr Vorbild? „Die Arbeitsweise von Jean Paul Gaultier ist einfach faszinierend.“