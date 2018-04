Justin Bieber verprügelt auf Party Frauenwürger

Justin Bieber als Held in der goldenen Rüstung: Wie US-Medien berichten, soll der Sänger am Wochenende bei einer Party am Rande des Coachella-Festivals in Kalifornien einer Frau zu Hilfe geeilt sein, die sich gegen einen zudringlichen Verehrer nicht mehr zur Wehr setzen konnte. Als der angeblich unter Drogen stehende Mann die junge Frau am Hals gepackt und zugedrückt habe, soll der 24-Jährige zugeschlagen haben.