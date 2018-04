Cleveland blamiert sich beim Play-off-Auftakt!

Die „Cavs“ starteten katastrophal in das Match und lagen nach dem Startviertel bereits 14:33 zurück. Vor allem Lebron James (unten), der bisher noch nie mit seinen Teams in der Auftaktrunde (12:0-Bilanz) gescheitert ist, enttäuschte in der Anfangsphase schwer und verzeichnete keinen einzigen Korbwurf in den ersten zehn Minuten. Von diesem Schock erholten sich die Gastgeber nicht mehr, auch wenn „King James“ am Ende noch mit 24 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds das 20. Play-off-Triple-Double seiner Karriere verbuchte.