Polizei in Argentinien vermisst 500 kg Marihuana

Experten widersprechen den Polizisten

Forscher der Universität von Buenos Aires sind der Behauptung nachgegangen und kamen schließlich zu dem Schluss, dass das nicht stimmen kann. „Die Experten haben erklärt, dass die Mäuse Marihuana nicht fälschlicherweise für etwas Fressbares halten würden. Und selbst wenn eine große Gruppe von Nagern das Marihuana aufgefressen hätte, dann hätte man zahlreiche Mäusekadaver in dem Lager gefunden“, wird ein Gerichtssprecher in der englischen Zeitung „The Guardian“ zitiert. Am 4. Mai müssen die acht Polizisten ihre wenig glaubhaften Aussagen vor Gericht wiederholen, berichtet das Blatt.