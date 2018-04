„Jetzt ist klar, wer die Nummer eins ist“

Zwei, die zuletzt gescholten wurden. “Ein Offensiv-Spieler kann nicht in jeder Partie glänzen„, so Djuricin. “Aber diesmal haben wir ein anderes Gesicht gezeigt, unser Umschaltspiel war wirklich stark. Wir wussten, dass wir Räume bekommen, haben sie genutzt, nicht nachgelassen. „Weshalb Rapid in dieser Saison gegen die Austria ungeschlagen blieb: Im Prater, also “auswärts„, wurden alle drei Derbys (1:0, 2:1 im Cup, 4:0) gewonnen, in Hütteldorf setzte es zwei Remis. “Jetzt ist klar, wer in Wien die Nummer eins ist. Das war richtig deutlich. Wir haben die Austria an die Wand gespielt„, freute sich Viola-Schreck (zumindest im Happel) Schobesberger. “Das ist für die Fans und uns super, darauf können wir stolz sein. Das gibt Selbstvertrauen.„