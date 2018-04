Imagine Dragons: Bombastshow mit Botschaft

Nummern wie „Gold“, der Love-Song „I’ll Make It Up To You“ oder das mit theatralisch-kitschigen „Ooohoho“-Chören verstärkte „Rise Up“ sind ebensoschnell wieder vergessen, wie sie in der grell flackernden Stadthalle aufgeführt werden. Vor der überdimensionalen Videowall thront Frontmann Dan Reynolds, ein fitnessgestählter Künstler-Cyborg mit Pferdelunge, Kondition eines Sportlers und der Optik eines aufgeblasenen Justin Timberlake. Seit seinen letzten Österreich-Gastspielen hat er eindeutig die Liebe zum Fitnesscenter entdeckt, ansonsten wäre eine mehr als zweistündige Show mit derartiger Athletik aber auch gar nicht zu schaffen. Zum gegenwärtigen Trend müssen auch die Looks der Bandmitglieder passen. Da dürfen Hosen natürlich nicht über die Knöchel gehen und golden glitzernde Gitarren sollen den neuen Karrierestatus verbildlichen. Passend zum physischen Prunk ihres Frontmannes geizt die Band auch nicht mit optischem Pomp und Trara. Schon beim Opener „I Don’t Know Why“ wird der erste Konfettiregen durch die Halle geblasen - das Schauspiel wird sich im Laufe des Sets noch viermal wiederholen. Höher, schneller, weiter.