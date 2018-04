Geschafft! Aich/Dob krönt sich zum Double-Sieger

Alles war angerichtet für die große Meisterparty in Bleiburg: Spanferkel-Schmaus, 1000 Fans und eine wahnsinnig gute Stimmung in der JUFA-Arena in Bleiburg. Doch die SG Waldviertel wollte die große Party unbedingt verhindern, mit dem Mut der Verzweiflung hielten die Niederösterreicher im vierten Duell voll dagegen. Und konnten sich den ersten Satz mit 26:24 sichern. Dann stabilisierte sich Aich/Dob aber doch, vergab erst noch eine 13:6-Führung, jubelte dann aber über ein 26:24 und den Satzausgleich. Auch in den weiteren Sätzen gab es jeweils ein Kopf-an-Kopf-Rennen - nachdem die Aicher im vierten Satz sieben (!) Matchbälle nicht verwerten konnten, glich Waldviertel mit 34:32 aus. Aber im fünften Satz machte die Truppe von Trainer Matjaz Hafner doch noch alles klar, gewann mit 15:10. Der Jubel in blau-gelb war unglaublich, die Halle bebte minutenlang. „Wir mussten noch einmal so richtig zittern, aber damit wurde ein Traum wahr“, strahlte Micheu.