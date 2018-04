Die Konkurrenz hat schon aufgegeben

Muskuläre Verletzungen nehmen in letzter Zeit zu. So auch beim SAK, dem nach Tausch des humpelnden Jukic gegen Leader BSK Kraft und Glück ausgingen - 1:2. „Schade. Dabei waren wir 60 Minuten überlegen“, stöhnte Sportchef Larionows. Während die Nonntaler zum Kellerderby aufs raue Golling-„Pflaster“ müssen, ist der Zug für die Titelkandidaten Neumarkt und Eugendorf wohl abgefahren. „Wichtig ist, dass wir wieder in die Spur finden“, gab sich Neumarkt-Coach Bojceski nach dem 0:1 in Altenmarkt zweckoptimistisch. Seine Zukunft bleibt indes offen: „Wir müssen schauen, ob das weiter Sinn macht.“ Altenmarkts scheidender Betreuer Deliu urteilte: „Neumarkt ist das beste Team der Liga, Bischofshofen aber ein würdiger Meister.“