Erst Elfer wurde zum Dosenöffner für Anif

Sonderlob für Rückkehrer

„Mit Leistung und Einstellung bin ich nach all den englischen Runden zufrieden, die Elf hat gegen zwei dichte Defensivreihen die erforderliche Geduld bewiesen“, meinte Hofer. Der drei Spieler besonders hervorhob: „Weberbauer hatte sein erstes Spiel nach acht Wochen, dass da noch nicht alles rund lief, war klar. Detto bei Sommer, der erstmals wieder von Beginn an gespielt hat. Und Gastager hat die Aufgabe auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung super erledigt. Das stimmt mich für Hard auswärts sehr zuversichtlich.“ Davor will sich Hofer freilich noch mal ein paar Tage zurücknehmen - um auch selbst wieder ganz der Alte zu werden.