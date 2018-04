Salzburg holt sich nach Drama Matchpuck

Red Bull Salzburg fehlt nur noch ein Sieg zum siebenten Triumph in der Erste Bank Eishockey-Liga. Die Salzburger entschieden am Sonntag ein an Dramatik kaum zu überbietendes Heimspiel gegen HCB Südtirol mit 6:5 (2:1,1:2,2:2;1:0) nach Verlängerung und gingen in der „best of seven“-Finalserie mit 3:2 in Führung. Salzburg kann damit am Dienstag (20.20 Uhr) in Bozen alles klar machen.