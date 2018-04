Der Pop up-Store der Bauern in der Altstadt boomt

Dass der Laden der Bauern so gut läuft, habe seinen Grund. Landesrat Sepp Schwaiger (ÖVP) betont: „Es gibt bei den Produzenten immer noch viele Unentdeckte.“ Nur magere ein Prozent der Kunden kaufen derzeit direkt bei den Bauern ein. „Viele wissen nicht, wo sie in die Umgebung gute Qualität bekommen“, will der Landesrat nachhelfen. Kein Einheitsbrei, sondern das bunte Gesicht der Landwirtschaft wird im Bauernladen mitten in der Altstadt präsentiert. Schwaiger: „Es steckt auch ein enormer emotionaler Wert dahinter.“