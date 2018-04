Einige Skigebiete gehen noch in die Verlängerung!

Im Zillertal lockten trachtige Abschlussevents zahlreiche Skifans an. Das Skigebiet Zillertal Arena feierte das Saisonende mit dem „Lederhosen Wedel Finale“. In Hochfügen ging es hingegen beim 55. Seilrennen so richtig zur Sache. Zu den weiteren Skigebieten, in denen es am Wochenende zum letzten Mal für heuer auf die Piste ging, zählen etwa: Hochzillertal/Kaltenbach, Hochfügen, Kühtai, Hochzeiger/Pitztal, Serfaus-Fiss-Ladis und vereinzelte Pisten in Kitzbühel.