Rapid zerlegt Austria - alle Tore HIER im VIDEO

Einen Derbysieg Rapids mit vier Toren Unterschied hatte es zuletzt 1981 gegeben. Am Sonntagnachmittag war es wieder so weit. Die Hütteldorfer nahmen die Veilchen im Ernst-Happel-Stadion in der 30. Bundesliga-Runde nach allen Regeln der Fußballkunst auseinander. 4:0 hieß es am Ende dank Treffer von Stefan Schwab (8.), Thomas Murg (42.), Philipp Schobesberger (51.) und Giorgi Kvilitaia (73.). Für Rapid sieht‘s im Rennen um ein Europacup-Ticket jetzt sehr gut aus, für die Austria dürfte das Thema endgültig erledigt sein. Alle Tore und Highlights gibts im Video oben.