Drogen-Tatort Schule: Kartelle nützen Kinder aus!

Drogenhandel vor den Augen der Lehrer, Suchtmittel-Konsum im Pausenhof: An Österreichs Schulen fallen alle Hemmungen. So wie im Fall jener 16-Jährigen, die völlig ungeniert in ihrer Eisenstädter Schule Drogen verkaufte. Sie hatte Cannabis, Ecstasy und Amphetamin im Sortiment, 50 Abnehmer und machte 200.000 Euro Umsatz! Aber ist das nur ein Einzelfall oder bereits Realität in Österreichs Klassenzimmern?