Geschichten über den Brenner in Wort und Bild

Der Innsbrucker Fotograf Othmar Kopp hat den Brenner oft mit seiner Mutter besucht. Die war versessen auf die berühmten Anguilotti (Aal), die man früher überall am Brenner serviert bekam. Mit diesen Kindheitserinnerungen im Gepäck machte sich Kopp am 22. Jänner 2015 zum Brenner auf, um den Spuren der Vergangenheit nachzugehen und im Gesicht der Gegenwart zu lesen. „Viele glauben, sie kennen den Brenner. Aber dieser Ort ist so viel mehr“, meint der versierte Stadt-Porträtist Kopp. Mehr als zwei Jahre hat er sich intensiv mit dem Ort an der Grenze beschäftigt und Tausende Bilder gemacht.