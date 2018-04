Viele Gewalterlebnisse an unseren Schulen

Fast 6500 meist 14- bis 18-Jährige haben in Oberösterreich an einer Online-Befragung der Bundesschülervertretung teilgenommen, auch zum Thema Gewalt. Die ist auch an unseren Schulen, in all ihren Abstufungen und Ausformungen, häufig. Nur 35,5 Prozent geben an, in ihrer Schullaufbahn noch keine Gewalt miterlebt zu haben. Wie sehr sie Betroffene belastet und prägt, weiß die Kinder- und Jugendanwältin. Christine Winkler-Kirchberger genau.