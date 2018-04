Einzigartige Meisterstücke mit Nadel und Faden

Qualität ist das A und O

Auch die Qualität und die Herkunft der Stoffe sind der Modeliebhaberin sehr wichtig. „Meine Stoffe sowie Holz, Metall und Seide besorge ich in Österreich. Plastik kommt für meine Werke nicht in Frage“, unterstreicht Denise. Ihre Einzelstücke, welche die Talentierte jetzt noch zu Hause im Zimmer schneidert, möchte sie auch einmal verkaufen: „Mein größter Traum ist es, irgendwann als Selbstständige in der Modebranche tätig zu sein.“