Holzhauser: Bleibt er doch Austrianer?

Seit Monaten wird wird über die Zukunft Holzhausers mitunter sehr intensiv diskutiert. Der Spielmacher dominiert nicht nur auf dem Spielfeld, sondern offenbar auch abseits vieles bei der Austria. Hatte es in jüngerer Vergangenheit als beschlossene Sache gegolten, dass Holzhauser die Austria im Sommer verlässt, so ließ seine Aussage am Sonntag vor dem Derby zumindest einen Funken Resthoffen für die Austria-Fans am Leben.