Serbin betrog gutgläubige Opfer mit einem „Fluch“

Die 68-Jährige ist Mitglied eines seit 18 Jahren auffälligen Familienclans, der sich in Gerasdorf bei Wien niedergelassen hat. Ihr jüngstes Opfer ist eine 30-jährige Geschäftsfrau aus dem Bezirk Kirchdorf, die am 12. April in ihrem Bekleidungsgeschäft von der Verdächtigen angesprochen wurde.