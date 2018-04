Sampson: „Schritt für Schritt mehr in Stimmung“

Jetzt machte er, gemeinsam mit 31 weiteren Teilnehmern, halt beim Event „Eurovision in Concert“ in Amsterdam vor 4000 Zuschauern. „Der Auftritt hier war ein weiterer Schritt in Richtung Song Contest - und jeder Schritt dorthin bringt mich mehr in Stimmung“, so Sampson, der davor ein wenig durch die Stadt flanieren konnte.