Jetzt wird‘s heftig! Rapid führt schon 4:0

Austria will ersten Sieg im fünften Derby

Die Austria will im fünften Wiener Derby der laufenden Saison endlich den ersten Sieg einfahren. „Für mich ist es das erste Wiener Derby. Man spürt, dass es ein besonderes Spiel ist“, betonte FAK-Trainer Thomas Letsch am Freitag. „Wir fiebern auf dieses Spiel auch aufgrund unserer Situation, die wir haben, hin, denn wir brauchen Punkte und Siege.“