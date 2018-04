Schneebretter wurden Tourengehern zum Verhängnis

Lawineneinsatz 2: Bange Momente durchlebten auch zwei Skitourengeher (39 und 42 Jahre) bei einem Ausflug zum Hinteren Brochkogel. Nachdem die beiden Tiroler den Gipfel erklommen hatten, beschlossen sie über die rund 45 Grad steile Nordseite entlang einer Rinne abzufahren. „Als der 42-Jährige am Wandfuß angekommen war, fuhr auch der 39-Jährige in eine Rinne ein. Gegen 12.20 Uhr löste sich auf einer Seehöhe von etwa 3450 Metern plötzlich ein Schneebrett. Dieses riss den 39-Jährigen mit und spülte ihn schließlich in einen Bergschrund“, so die Ermittler. Der Tiroler konnte von der Bergrettung Innerpitztal mit Hilfe eines Notarzthelikopters gerettet werden. Er blieb unverletzt.